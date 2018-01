Súdwest-Fryslân kriget lof om flechtlingewurk

De kampanje ‘Fan flechtling oant fierljepper’ fan de gemeente Súdwest-Fryslân falt tige goed by VluchtelingenWerk Nederland. “In goed ferhaal en goed betocht”, seit de sjuery dy’t de kampanje nominearre foar de VluchtelingenWerk Award 2017.

Neist Súdwest-Fryslân wiene der nominaasjes foar Utert, Eindhoven en Dalfsen. Dy lêste gemeente krige úteinlik de priis. “Wy lokwinskje Dalfsen, mar binne fansels tige grutsk op ús nominaasje”, seit wethâlder Stella van Gent. “Dat lit sjen dat ús gemeente syn belied ta útdrukking komme lit yn in suksesfolle en tûke oanpak. De nominaasje is foar ús in stipe.”

De kampanje fan Súdwest-Fryslân lit sjen hokker stappen oft in flechtling as statushâlder allegear trochrinne moat. “Dêrmei leveret de gemeente in grutte bydrage oan it kreëarjen fan draachflak”, lit direkteur Dorine Manson fan VluchtelingenWerk Nederland witte. “Alle wichtige organisaasjes wurde by de problematyk om de flechtling belutsen, mar de gemeente hâldt de regy.”

De gemeente hat yn syn kampanje in dúdlik eigen aksint lein: it beheinen fan skulden fan flechtlingen. “In faak ûnderskat ferskynsel dat de yntegraasje foar langere tiid yn ‘e wei stean kin”, seit Manson. “Troch dat oan te pakken kin der flugger boud wurde oan in nije takomst. It is te bewûnderjen dat de gemeente nettsjinsteande in beheind tal statushâlders yn ferhâlding ta oare gemeenten mei mear ynwenners it op de wurklist hâldt, ek troch it nije kolleezje. In moai foarbyld foar oare lytsere gemeenten en in prachtich foarbyld fan Fryske mienskipssin.”