Staking streekferfier: gjin bussen yn Fryslân

Der ride tongersdei gjin bussen yn Fryslân, trochdat de sjauffeurs manmachtich stake. Op de Waadeilannen ride wol bussen fan Arriva. De sjauffeurs komme yn aksje omdat se mear lean wolle en minder wurkdruk. Hja kleie bygelyks dat se tusken de ritten troch hast gjin tiid ha om nei it húske te gean. De sjauffeurs sammelje har op harren eigen wurkplak, dêr’t se har registrearje litte as staker. Dat bart op sa’n 120 plakken yn Nederlân. De staking begûn om 04.00 oere en duorret oant 23.00 oere.

Under oare wurknimmers fan Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS fiere aksje. By de Nederlânske Spoarwegen is gjin staking. Yn Limburch ride gjin Arriva-treinen, yn de rest fan Nederlân wol.

Wurkjouwers hawwe earder sein dat se de aksje fan de fakbûnen net begripe. “Foar in lanlike staking, dy’t safolle minsken dupearret, is gjin oanlieding”, sei de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer. As de wurkjouwers gjin tasizzings dogge, sille der “mear en langdueriger” stakingen folgje, berjochtet it FNV.