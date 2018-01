Spannende striid om klupkampioenskip Frysk damjen ferwachte

Kommende sneon stride de ferieningen dy’t oansletten binne by it Dambûn Frysk Spul yn seal Bergsma yn Easterein wer om it klupkampioenskip.

Ferline jier gie yn ‘e kampioensklasse de heechste eare nei de damklup út Hartwert. Hoewol’t de Hartwerters wer favoryt binne, is it net sein dat se dat ek wier meitsje kinne. Ferline jier wiene de ferskillen tusken de klups al minimaal, en mei de promoasje fan Aldegea hat de kampioensklasse der in betûfte ploech by krigen, dy’t earder ek fakernôch it kampioenskip ynhelle hat. Boppedat is der noch Skearnegoutum, ferline jier goed foar in mear as fertsjinstlik twadde plak. Lollum liket op it earste each wat in outsider, trochdat dy ploech ûnderyn wat mindere dammers hat. Dy’t lykwols wol wer sa goed binne dat se elke favoryt stroffelje litte kinne.

It klupkampioenskip is it jierlikse hichtepunt fan it Frysk damjen. Der dogge nei ferwachting in hûndert dammers oan mei, ferdield in ploegen fan acht persoanen, dy’t neffens sterkte yndield binne yn klassen fan fjouwer ploegen. Ut ‘e heechste klasse moat de kampioen komme. Ferline jier gie it klupkampioenskip nei de klup út Hartwert.