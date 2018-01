Spanje biedt in grien alternatyf foar Russysk gas

Spanje sil de EU-lannen minder ôfhinklik meitsje fan Russysk gas. In bysûnder nij netwurk makket it fan 2025 ôf mooglik om Spaanske stroom te keapjen.

Spanje rint yn Europa foarop mei de ûntwikkeling fan griene enerzjy. Fan alle elektrisiteit dy’t yn Spanje opwekt wurdt, komt 19 persint fan wynenerzje en 15 fan wetterkrêftsintrales. It tal wynturbinen nimt hurd ta. Spanje produsearret folle mear enerzjy as dat it lân sels fanneden is.

Spanje woe de oerstallige enerzjy earder al wol ferkeapje, mar Frankryk lei lang dwers, mei’t it konkurrinsje eange foar syn eigen enerzjyeksport. De Frânske stroom komt benammen fan kearnsintrales.

Mei stipe fan ‘e EU wurdt in grut nij elektrisiteitsnetwurk ûnder de seeboaiem oanlein. Dat ferbynt it plak Gatika yn Spaansk Baskelân mei it Frânske Cubnezais.