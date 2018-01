Slachtemaraton 2018 giet net troch

De foar dit jier plende Slachtemaraton giet net troch. Dat hat de organisaasje freed bekend makke. De tocht soe hâlden wurde yn it wykein fan 31 augustus en 1 septimber. It gie om in spesjale edysje fanwegen Kulturele Haadstêd. Der binne lykwols te min kaarten ferkocht om de tocht troch te setten. Foar de Slachteferzje fan twa dagen binne 3.500 kaarten ferkocht, foar dy fan ien dei 2.000. Dat is te min, seit de organisaasje. It hiene der 7.000 oant 8.000 wêze moatten. It finansjele risiko is no te grut.

De earstfolgjende edysje wurdt no hâlden op sneon 13 juny 2020. Minsken dy’t al kaarten kocht hawwe, krije har jild automatysk werom. Sy binne al ynformearre. De organisaasje wol noch in alternatyf betinke. Oer it hoe en wat wurdt noch neitocht.

Boarne: Omrop Fryslân