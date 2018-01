Sjauffeurs moasten tongersdei harren libben riskearje

De stoarm dy’t tongersdei oer Nederlân hinne jage, hat foar in protte libbensgefaarlike situaasjes soarge. Dakken waaiden fan hûzen ôf, beammen foelen om en frachtweinen waarden fan ‘e dyk ôf blaasd. De ôfrûne jier hie it yn Nederlân net mear sa hurd waaid. It KNMI hie koade read útjûn foar de stoarm. Dan wurdt sterk ôfret om bûten te kommen of oan it ferkear diel te nimmen.

Dochs moasten guon beropssjauffeurs fan ‘e baas ride. Neffens de NOS waard ien sjauffeur útmakke foar ‘watje’, doe’t er beswier makke. In protte bûtenlânske sjauffeurs wisten net ienris dat der in balkebrekker op kommendewei wie, mei’t hja it Nederlânske waarberjocht net beseagen.

Fakbûn CNV Vakmensen wol dat der by koade read in rydferbod foar frachtweinen komt. De brânzje-organisaasje Transport en Logistiek Nederland wol dêr neat fan witte.