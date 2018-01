Simone Lamsma yn de Bonifatiustsjerke

Tresoar en De Culturele Onderneming ûntfange Simone Lamsma op freedtejûn 9 febrewaris 2018. Sy sil in konsert jaan yn de Ljouwerter Bonifatiustsjerke en dêrnei sil sjoernalist Sietze de Vries mei har yn petear.

Simone Lamsma wurdt wrâldwiid respektearre troch parse, kollega’s en publyk as ien fan de opfallendste en boeiendste muzikale persoanlikheden fan de klassike muzyk. Troch dirigint Jaap van Zweden, mei wa’t Simone nau gearwurket, wurdt se omskreaun as ien fan de meast toanoanjaande fioelisten yn ’e wrâld.

Mei har wiidweidige repertoire fan goed sechtich fioelkonserten, solearre Simone de ôfrûne seizoenen mei in tal fan de wichtichste orkesten op ’e wrâld, wêrûnder it Chicago Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra en Hong Kong Philharmonic. Oare resinte hichtepunten wiene ûnder oare har debút yn Japan, en debútútfierings yn Londen’s Wigmore Hall en New York’s Carnegie Hall. Yn maart 2017 waard har resintste opname útbrocht fan it earste fioelkonsert fan Shostakovich en Gubaidulina’s ‘In tempus praesens’, mei it Radio Filharmonisch Orkest ûnder lieding fan James Gaffigan en Reinbert de Leeuw. Simone Lamsma spilet de Mlynarkski Stradivarius (1718) dy’t se ta har foldwaan krige fan in anonime brûklienjouwer.

Programma:

J.S. Bach – Ut Partita nr. 2 yn D-lyts BWV 1004

– Sarabande

– Giga

– Ciaccona

E. Ysaÿe – Sonate nr. 5 op. 27 in G-grut

– L’aurore: Lento assai

– Danse rustique: Allegro giocoso molto moderato

N. Milstein – Paganiniana

Skoft

Fraachpetear

Ein

Datum: 9 febrewaris 2018, oanfang 20.00 oere, oant 21.45 oere.

Lokaasje: Bonifatiustsjerke, Bonifatiusplein 20, 8921 JT Ljouwert.

Oanmelde fia info@tresoar.nl. De yntree is € 20,-, foar Freonen fan Tresoar € 17,50. Nei betelling fan it bedrach op rekkennûmer NL15 RABO 0127594264 fan Tresoar ûntfange jo in befêstiging.