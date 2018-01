Simone Lamsma yn de Bonifatiustsjerke

Tresoar en De Culturele Onderneming ûntfange op freedtejûn 9 febrewaris 2018 fioeliste Simone Lamsma. Sy sil in konsert jaan yn de Bonifatiustjserke yn Ljouwert en dêrnei sil Sietse de Vries (sjoernalist) mei har yn petear.

Ferneamd foar har “brilliant… polished, expressive en yntinse” (Cleveland Plain Dealer) en “absolutely stunning play” (Chicago Tribune);sa wurdt Nederlânske fioeliste Simone Lamsma wrâldwiid respektearre troch parse, kollega’s en publyk as ien fan, yn de klassike muzyk, opfallendste en boeiendste muzikale persoanlikheden. Troch dirigint Jaap van Zweden, mei wa’t Simone in nauwe gearwurking hat, wurdt sy omskreaun as ien fan de wichtichste fioelisten yn ’e wrâld.

Mei har wiidweidige repertoire fan goed sechtich fioelkonserten, spile Simone de lêste seizoenen mei in soad fan de belangrykste orkesten yn ’e wrâld lykas it Chicago Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, en Hong Kong Philharmonic.

Oare resinte hichtepunten wiene ûnder mear har debút yn Japan, en debútrecitals yn Londen’s Wigmore Hall en New York’s Carnegie Hall. Yn maart 2017 wie de útjefte fan har resintste opname fan it earste fioelekonsert fan Shostakovich en Gubaidulina’s ‘In tempus praesens’ mei it Radio Filharmonisch orkest û.l.f. James Gaffigan en Reinbert de Leeuw, útbrocht troch Challenge Records.

Simone Lamsma bespilet de “Mlynarksi” Stradivarius (1718), dy’t har royaal ta beskikking steld is troch in anonime brûklienjouwer.

Programma:

J.S.Bach – út Partita nr.2 yn D lyts BWV 1004

– Sarabande

– Giga

– Ciaccona

E.Ysaÿe – Sonate nr.5 op.27 yn G grut

I. L’aurore: Lento assai

Ii. Danse rustique: Allegro giocoso molto moderato

N.Milstein – Paganiniana

Skoft

Ynterview

Ein

Datum: 9 febrewaris 2018

Begjin: 20.00 oere -21.45

Lokaasje: Bonifatiustsjerke, Bonifatiusplein 20, 8921 JT Ljouwert

Priis € 20,-

Freonen fan Tresoar € 17,50

Kaarten binne te keap by Tresoar, foarôfgeand oan it konsert yn de tsjerke of troch it bedrach oer te meitsjen op rekkennûmer NL15 RABO 0127 5942 64 û.f.f. konsert S. Lamsma en namme en adres fan de besteller. Reservearje fia info@tresoar.nl.