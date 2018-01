Shared space feilich?

It is tsjintwurdich populêr om yn stêden en doarpen fytsers, kuierders en auto’s de strjitten diele te litten ûnder it populêre motto: shared space.

Op dy wize soene neffens de útfiners automobilisten oantrune wurde om mear rekken te hâlden mei swakkere ferkearsdielnimmers as gongelders en fytsers. Tagelyk is it fansels in besuniging, want gemeenten kinne sadwaande besparje op djoere fyts- en kuierpaden, en earlik sein bin ik bang dat it harren dêr just om begûn is. Want feiliger is it sûnder twivel net. It hat foaral gaos en gefaarlike situaasjes fan gefolgen. Ik haw al te faak sjoen dat kuierders harren libben op it nipperke rêde moasten troch fansiden te springen as se drigen plat riden te wurden troch in auto, brommer of fyts. Yn syn Te Gast yn de Ljouwerter krante fan 6 jannewaris klaget Geart Tigchelaar dat shared space liedt ta lulke gesichten en opstutsen middelfingers by de nije ynrjochting fan it stasjonsplein yn Ljouwert. Bleau it dêr mar by! Iksels bin al in pear kear hast oanriden op dat plein, bygelyks foarige wike doe’t ik út it stasjon kaam en oerstiek om efkes de fraaie mistfontein op it plein te bewûnderjen.

Ik rop de gemeente Ljouwert op om ôf te stappen fan shared space en dúdlik oan te jaan hokker banen ornearre binne foar hokker ferkearsdielnimmers. Soks om tefoaren te kommen dat der aansens kloften toeristen, dy’t fansels de pleatslike situaasje net kenne, op wei nei in evenemint ûnder auto of fyts bedarje. Dat soe net allinnich slim foar harren wêze, mar soe ek in smet smite op it imago fan LF2018…

Jehannes Elzinga – Frjentsjer