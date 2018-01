Shampooreklame mei holledoek

Kosmetikabedriuw L’Oreal hat by in nije kampanje foar in model keazen by wa’t gjin hier te sjen is. Yn reklamespotsjes stiet de Britske flogger Amena Khan sintraal en sy draacht in holledoek. “Je jouwe ek om it hier as je dat net oan de bûtenwrâld sjen litte”, is har boadskip. Khan is bekend fanwege har filmkes en foto’s oer fersoargingsprodukten. De Britske hat hast 400.000 abonnee’s op YouTube en hast 600.000 folgers op Instagram. Dêrneist is se mem, mei-oprjochter fan in kosmetikabedriuw en ûntwerper fan har eigen holledoekeline.

En no ferskynt se dus as ien fan de ferskate modellen yn de reklamekampanje fan de Frânske kosmetikafirma. “Dat is bêst wol ynspirearjend”, seit ûndernimmer Loubna Sadoq yn it NOS Radio 1 sjoernaal. “Sy is in poerbêst foarbyld en lit sjen dat je ek moai en fersoarge hier ha kinne ûnder in holledoek.”

Yn ynternasjonale media wurdt de kar foar Khan as model histoarysk en baanbrekkend neamd. Sadoq is bliid dat in frou mei holledoek op dizze wize yn it nijs komt. “Froulju kinne har dermei identifisearje. Dat liedt ta mear positive assosjaasjes mei de holledoek en dat is wichtich foar de neikommende generaasjes.”

Dat de holledoek of hijab troch guon minsken sjoen wurdt as in symboal fan ûnderdrukking, is ûnterjochte, seit Sadoq. “It is wier dat de holledoek yn guon islamityske lannen ferplichte is, mar yn in protte lannen kieze froulju der sels foar om der ien te dragen.” De Britske Khan begûn nei eigen sizzen pas in holledoek te dragen doe’t se yn de tweintich wie.