Sân Europeeske regio’s om ’e tafel by start Kulturele Haadstêd

Fertsjintwurdigers út seis Europeeske lannen en regio’s binne nije wike te gast by de iepening fan Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018. Malta, de Faeröer eilannen, Wales, it Spaanske Baskelân, it Dútse Sleeswyk-Holstein en it Ierske Galway binne mei in minister, boargemaster of oare fertsjintwurdiger oanwêzich. Hja nimme mei Fryslân as sânde regio, diel oan in minykonferinsje oer ûnder mear oer taal en kultuer yn Europeeske regio’s.

It ynternasjonale selskip is útnûge troch kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok. Hy fynt it fan belang dat regio’s yn Europa haren ûnderfiningen útwikselje. Dat dogge se op freed 26 jannewaris yn Ljouwert.

De groep sil op freed en sneon ek in oantal plakken yn Fryslân besjen. Se komme by Holwert oan See, Tresoar en it nije taalgebou Obe yn Ljouwert. It is de bedoeling fan de hear Brok dat it net by ien moeting bliuwt, mar dat it selskip tenei faker kennis dielt, ek oer oare saken.

Der is socht nei regio’s mei in sterke identiteit en in eigen taal, dy’t streekrjocht mei Kulturele Haadstêd te krijen hawwe of dy’t wat mear distânsje ha. Malta is dit jier mei Valletta ek Kulturele Haadstêd fan Europa, Galway is it yn 2020, San Sebastián wie it yn 2016.