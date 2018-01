Rjochter makket beëdiging Puigdemont ûnmooglik

Carles Puigdemont kin allinnich yn it Katalaanske parlemint yn Barcelona beëdige wurde. Dat hat it grûnwetlik hôf fan Spanje oardiele. Boppedat soe Puigdemont tastimming fan ‘e rjochter hawwe moatte om by de beëdiging te wêzen.

Puigdemont wie presidint fan Kataloanië, doe’t dat him ferline jier losmakke fan Spanje. De Spaanske oerheid naam doe de macht yn Kataloanië oer en skreau nije ferkiezings út. Dy hiene hast itselde parlemint ta gefolch as dêrfoar. It parlemint keas Puigdemont fannijs as presidint. Puigdemont ferbliuwt lykwols yn ballingskip yn België en kin oppakt wurde troch de Spaanske plysje as er him yn Barcelona sjen lit. Hy hat sels oanjûn dat er Kataloanië better út Brussel wei as út in Spaanske sel wei regearje kin.