Ride op natueriis yn de Ryptsjerksterpolder

Op de Ryptsjerksterpolder stienen de earste riders moandeitemoarn al op natueriis. Nei twa nachten froast is der in tin laachje iis, fan twa sintimeter. Genôch foar in pear echte fans. Trije manlju doarden it al oan op it stik ûnderstrûpte greide by Ryptsjerk. Omdat it yn de lijte leit, kin dêr faak al betiid riden wurde.

It iis is net geskikt om der manmachtich op te riden.

Boarne: Omrop Fryslân