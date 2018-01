Restaurants dogge proef mei minder sâlt yn iten

Itensiede mei minder sâlt, we soene it allegear dwaan moatte, seit de Nierstifting. Om it goede foarbyld te jaan, hat de stifting hast hûndert restaurants safier krigen dat se yn maart trije dagen mei minder sâlt, mar mei mear krûden en dus mear smaak koaitsje. Dat bart yn gearwurking mei Keninklike Hoareka Nederlân. Tiisdei set op de fakbeurs Horecava de Nierstifting Restaurant Trijedaachske útein.

Neffens de Nierstifting ite we de persoan yn in jier yn trochsneed in kilo te folle sâlt. Dat kin in hege bloeddruk en nierproblemen ta gefolch hawwe. Mear as oardel miljoen Nederlanners hawwe al groanyske nierskea. Foar harren is te folle sâlt ekstra skealik. Opfallend is dat neffens de Nierstifting it measte sâlt, tachtich persint, net út ús sâltfetsjes komt, mar ferwurke is yn allerhanne produkten út de supermerk. Net allinnich yn soppen, sauzen en sjips, mar bygelyks ek yn koekjes en pipernuten.