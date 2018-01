Regear ferbiedt bedriuwen om Grinslânsk gas te brûken

Grutte Nederlânske bedriuwen meie ynkoarten gjin Grinslânsk gas mear brûke. Hja moatte harren derop klearmeitsje dat se in alternatyf brûke. Dat hat minister fan ekonomyske saken Eric Wiebes hjoed yn in brief oan ûnderskate bedriuwen te witten dien. Sa’n twahûndert bedriuwen binne of wurde oanskreaun.

Neffens Wiebes is it “onontkoombaar” dat bedriuwen ophâlde mei it ferbrûken fan gas út Grinslân. Neffens de minister kinne se earne oars gas ynkeapje of in foarm fan griene enerzjy sykje. Yn 2020 moatte de bedriuwen oerstapt wêze op in oare enerzjyfoarsjenning.

Reden is dat de gaswinning yn Grinslân soarget foar ierdskokken. Dy smite skea op oan de gebouwen yn Grinslân. Benammen yn in gebied noardeast fan ‘e stêd Grins hawwe de hûzen slim ûnder de gaswinning te lijen.

Hans Grünfeld is direkteur fan VEMW, in organisaasje dy’t bedriuwen fertsjintwurdiget dy’t in soad enerzjy brûke. Neffens Grünveld is it in min idee om it Nederlânske bedriuwslibben mei in ferplichting op te skypjen. Neffens him kin it regear better de eksport fan gas ferminderje. Nederlân hat fjirtich grutte bedriuwen dy’t mei-inoar likefolle gas ôfnimme as twa miljoen húshâldings.