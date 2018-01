Rasistyske reaksjes op Miss België

Op sosjale media binne in soad reaksjes te lêzen fan minsken dy’t fine dat de snein ferkeazen Miss België net ‘echt Belgysk’ is, of ‘in Filipynske’, om’t sy fan Filipynske komôf is. Organisator Devos fan Miss België ferklearret dat de paspoarten fan alle dielnimsters kontrolearre binne. De organisaasje en in Belgysk meldpunt foar diskriminaasje, Unia, hawwe rasistyske reaksjes op de ferkiezing skandalich neamd.

Wurdfierder Sebrechts fan Unia seit mei klam dat it meldpunt de reaksjes feroardielet. “Wy freegje minsken der tsjinyn te gean. As je je stil hâlde, feroaret der nea wat.” Fierder sjocht de Unia-wurdfierder foaral in oare kant fan de útferkiezing. “Dat de moaiste fan België Aziatyske woartels hat, bewiist dat it grutste part fan de minsken mei is yn it ferhaal fan ferskaat”, seit er. Flor Pua (22), piloate yn oplieding, is fan doel foar België mei te dwaan oan de Miss World-ferkiezings.