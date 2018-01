Puigdemont ferlit België

De Katalaanske presidint Carles Puigdemont ferlit moandei foar it earst it Belzelân. Hy fljocht nei Denemarken om dêr diel te nimmen oan in debat.

Puigdemont ferbliuwt sûnt 30 oktober yn België yn ballingskip, nei’t er ôfset waard troch de Spaanske oerheid. Dat barde koart nei’t Kataloanië himsels ûnôfhinklik ferklearre hie fan Spanje. It Spaanske regear skreau nije ferkiezings út, mar de gearstalling fan it nije parlemint wie hast gelyk oan dy fan it âlde. De Katalaanske folksfertsjintwurdigers wolle Puigdemont wer as presidint hawwe.

Dat wurdt lykwols dreech, mei’t Spanje Puigdemont arrestearje wol. Guon fan syn ministers sitte ek fêst. Under harren is fise-presidint Oriol Junqueras is ien fan harren. Puigdemont is fan doel ynearsten yn België te bliuwen en dêrwei, fia in fideoferbining, oan gearkomsten mei te dwaan. Neffens de Spaanske wet kin dat eins net, mar it Katalaanske parlemint hat it rjocht om in útsûndering te meitsjen en liket dêr ek ree ta te wêzen.