Protte minsken ferwûne nei ynstoarten tuskenflier yn beursgebou Jakarta

Yn de Yndonezyske haadstêd Jakarta is in tuskenflier yn it beursgebou nei ûnderen kaam. De rûzing oer it tal ferwûne minsken rint útinoar fan tweintich oant hûndert. It ynsidint barde yn Jakarta om it middeisoere hinne. Op bylden fan Yndonezyske media is te sjen dat de yngong fan it gebou fol leit mei pún. It is net dúdlik wêrtroch’t de flier ynstoarte koe. Neffens de plysje is der gjin sprake fan in bomoanslach.

Hoefolle minsken oft yn it gebou wiene op it momint fan de ynstoarting is ek ûnbekend. Neffens lokale media wie der in grutte groep studinten op besite. De hiele beurs wie efkes ûntromme, mar is ûnderwilens wer yn bedriuw.