Programma iepeningswykein Lân fan taal

Ymposante bylden en sprekbeurten op boaten

Ljouwert – It earste wykein fan febrewaris wurdt Lân fan taal iepene mei in fergees tagonklik festivalwykein. It begjint op freedtejûn mei de premjêre fan ‘Foarlopich lân / Voorlopig land’, in meartalige fideoprojeksje op de Aldehou. Op sneon 3 febrewaris hâldt Tresoar iepen hûs en op snein 4 febrewaris foeget DNALWD2018 in bysûnder ramtwurk mei buiskes ta oan it DNA-keunstwurk. Yn de Prinsetún set freed it ‘Spreekbotenfestival’ útein, dat yn gearwurking mei Explore The North organisearre wurdt en oant en mei snein duorret.

Fideokeunstwurk ‘Foarlopich lân / Voorlopig land’ is in gelegenheidsgearwurking, spesjaal foar Lân fan taal. Dichter Tsead Bruinja skreau de tekst en sjonger/kabaretier Herman van Veen komponearre dêr elektroanyske muzyk by. Keunstner Jules van Hulst makke op syn bar de bylden, tasnijd op dy muzyk. Herman van Veens reaksje op de bylden: “indrukwekkend, bizar helder, past als een hand.” Bruinja hat de tekst dy’t er skreau foar ‘Foarlopich lân’ opnommen yn syn nije, twatalige bondel Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok’, dy’t er 2 febrewaris nei ôfrin fan de premjêre presintearje sil.

Sprekboatefestival (start op freed)

Tsead Bruinja makket diel út fan it ‘Spreekbotenfestival’, dat yn de Prinsetún is. Op en om boaten hunne en yn De Koperen Tún programmearret Explore the North muzyk, literatuer en in searje sprekbeurten. Under oaren skriuwster/ferslachjouwster Nynke de Jong is te gast. Explore the North hat op freedtejûn ‘The Jerry Hormone Ego Trip’ programmearre, in band dy’t Nederlânsktalige ferskes sjongt oer ûnder oare de ‘Kaketoekan’, in medisynman en suskes fan freonen dy’t ûndogensk binne. Oanslutend spylje en sprekke mear muzikanten en dichters en draait in DJ oant midnacht. Op freedtejûn binne it nije taalpoadium Obe, Tresoar en gemeentehûs (DNALWD2018) iepen foar publyk.

Iepen hûs (sneon)

Sneon hâldt Tresoar oerdei iepen hûs. De poëzymasines dy’t hiel 2018 draaie sille, wurde yn gong set, der wurde minykolleezjes jûn en it Histoarysk Reisburo wurdt iepene. Trochrinnend kinne kreative âlden en bern by Poëzyfantasy terjochte. It iepen hûs slút ôf mei in Literêre peepshow. Jûns giet om 19.00 oere yn in sfearfol ferljochte Prinsetún it festival fierder. Dy jûn fertelle ûnbekende en bekende sprekkers oer wat harren bûtengewoan fassinearret. Besikers rinne fan boat nei boat en litte harren ynspirearje troch 15 minuten duorjende sprekbeurten. De ûnderwerpen fertoane in bûnt ferskaat, fan ‘Blind vertrouwen op mijn geleidehond’ oant ‘Billie Holiday’ en ‘Hoe muziek werkt’.

Taallab foar bern (snein)

Op sneintemiddei 4 febrewaris feroaret de Prinsetún yn in ‘kunst-taal-lab’ foar bern. Dy meitsje ûnder begelieding fan taalleafhawwers yn trije stappen in sprekbeurt. In sintugekast jout ynspiraasje en in grut rêd jout in ûnferwachte draai oan elk ferhaal. Nei it ûndersykjen en meitsjen, meie bern it presintearje op teäterskip de Bald’r. Harren koarte sprekbeurten wurde oaninoar praat troch akteur Karel Hermans. Tuskentroch fertelt Peter Sijbenga oer de groep 8-musikal dy’t er skreaun hat, praat Tim Laning fan Grendel Games oer games en is der in koarte rap-ymprovisaasjefoarstelling te sjen. Yn it gemeentehûs sil om 13.00 oere it buiskesramtwurk fan de OBS Montessoriskoalle yn it DNALWD2018-keunstwurk set wurde. Dy skoalle hat yn 2016 meiwurke oan de alderearste DNA-pilot.

Lokaasjes en tiden

freed 2 febrewaris

20.00-20.20 oere: Premjêre projeksje Aldehou, Aldehoustertsjerkhôf

20.30-22.00 oere: Obe, Tresoar en gemeentehûs (DNALWD2018) iepen

20.30-00.00 oere: ‘Spreekbotenfestival’ yn Prinsetún (3 boaten en De Koperen Tuin)

sneon 3 febrewaris

10.00-17.00 oere: Gemeentehûs (DNALWD2018) iepen

10.00-21.00 oere: Tresoar en Obe iepen (lêste oant 23.00 oere)

15.00-18.00 oere: Iepen hûs yn Tresoar

19.00-00.00 oere: ‘Spreekbotenfestival’ yn Prinsetún (3 boaten en De Koperen Tún)

20.00-20.20 oere: Projeksje Aldehou, Aldehoustertsjerkhôf

snein 4 febrewaris

10.00-18.00 oere: Obe en Tresoar iepen

12.00-17.00 oere: Gemeentehûs (DNALWD2018) iepen

13.00-17.00 oere: ‘Spreekbotenfestival’ yn Prinsetún (3 boaten)

20.00-20.20 oere: Projeksje Aldehou, Aldehoustertsjerkhôf



Alles is fergees tagonklik. It is oan te rieden om by de boaten fan it Sprekboatefestival op ‘e tiid te kommen, want fol=fol.

Taal in 2018

Lân fan taal en Explore the North organisearje yn 2018 tegearre trije minyfestivals en op alle tredde tongersdeis fan de moanne in Taaltoer troch Ljouwert.