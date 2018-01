Pro-Katalaanske sjoernalisten ûntslein

Der binne net folle kranten dy’t sa’n goede reputaasje hawwe as El País. De Spaanske krante is wrâldwiid ferneamd foar syn goede sjoernalistyk. Mei de ôfskieding fan Kataloanië is dat feroare. De krante hat dúdlik de kant fan ‘e Spaanske oerheid keazen. Reportaazjes oer Kataloanië steane fol mei ûnwierheden en pro-Katalaanske sjoernalisten krije dien.

Ferline wike moast El País fan de rjochter in artikel rektifisearje. Dêr stie yn dat de Katalaanske omrop TV3 nea berjochtsje soe oer bedriuwen dy’t út Kataloanië weigongen. Iñigo Domínguez, de sjoernalist dy’t it stik skreaun hie, sei dat er in wike lang alle útstjoerings fan TV3 besjoen hie. It die lykwols bliken dat TV3 yn dy wike mar leafst tritich kear wat sein hie oer dy fuortgeande bedriuwen. Sân oare útspraken yn it artikel wiene ek ûnwier. El País wegeret lykwols om de rektifikaasje te pleatsen en giet yn berop tsjin de útspraak.

Haadredakteur Antonio Caño easket fan syn meiwurkers dat se “de ûnferbreklike ienheid fan Spanje” ûnderskriuwe. De Spaanske meiwurker Suso de Toro en Francesc Serés krigen al dien, om’t se sympaty foar de Katalaanske saak útsprutsen hiene. Dat jildt ek foar de Britske korrespondint John Carlin, dy’t tsjin de Katalaanske ôfskieding is, mar protestearret tsjin it oantsjutten fan de ûnôfhinklikheidspartijen as ‘nazys’.