PostNL past netwurk brievebussen yn Fryslân oan

PostNL past yn de kommende moannen yn Fryslân it netwurk fan brievebussen oan. De reden dêrfoar is dat yn Nederlân hieltyd minder post ferstjoerd wurdt. Brievebussen dy’t net folle brûkt wurde, wurde opromme of op plakken set dêr’t in protte minsken komme, lykas winkelsintra, supermerken of lokaasjes oan it begjin fan in wenwyk.

Ofstân

By it bepalen fan de lokaasjes is rekken holden mei de ôfstânseask foar brievebussen dy’t de Postwet foarskriuwt. Dêrneist hawwe lokale fertsjintwurdigers fan belange-organisaasjes lykas ANBO, Unie KBO, PCOBm I(e)derin en LvKK de mooglikheid krigen om advys út te bringen op de plannen yn de gemeenten. Mei-inoar is sjoen oft brievebussen foar elkenien berikber bliuwe, ek foar minsken dy’t wat minder goed rinne kinne. Brievebussen by sikehuzen en soarchynstellings bliuwe om dy reden dan ek stean. It tal brievebussen dy’t wat leger steane wurdt ek net minder.

Feroarings

Fan 17 febrewaris 2018 ôf fiert PostNL de earste feroarings yn it netwurk fan brievebussen yn Fryslân troch. Yn de gemeente Eaststellingwerf bygelyks bliuwe 23 brievebussen en ferdwine der acht. Yn Opsterlân bliuwe 35 brievebussen, ferdwine der santjin en komt der ien nije by. De oanpassings moatte begjin maart 2018 realisearre wêze. Yn Grinslân, Flevolân, Limburch, Noard-Brabân en Seelân hat de oanpassingsoperaasje syn beslach al krige. Yn de oare provinsjes sil dat yn de rin fan 2018 wêze.

Mear ynformaasje

As in brievebus ferfalt, wurdt dat op syn minst trije wike fan tefoaren op de oanbelangjende brievebus sels oanjûn. Bewenners krije in brief mei ynformaasje oer de feroarings. Ynformaasje is ek te finen op postnl.nl/brievenbus. De lokaasjewizer op de webside helpt by it finen fan de brievebus dy’t it tichtste by is.