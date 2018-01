Postcodekanjer falt yn Fryslân

[Bywurke] De Postcodekanjer fan € 53,9 miljoen is hjoed yn Fryslân fallen. De winners wenje yn Eastermar; it plak dêr’t it ferneamde fotomodel Doutzen Kroes hikke en tein is, mar hja wennet dêr no net mear. De lotterijpriis wurdt altyd midstwa dield. De helte is foar de winnende buert mei it siferpart fan de postkoade; yn dit gefal 9261, dat it hiele doarp Eastermar omfiemet. De mem fan Doutzen wennet dêr noch wol, spilet mei en is sadwaande yn de prizen fallen. De oare € 26,95 miljoen euro giet nei in strjitte of in part dêrfan, mei de krekte letters dy’t lutsen binne. De oanbelangjende letters waarden jûn buorkundich makke yn it telefyzjeprogramma RTL Boulevard: XC. Dy koade slacht op de Industrieweg, dêr’t twa húshâldings meidienen. De iene kriget hast € 9,- miljoen en de oare omtrint €18,- miljoen.

De Postkoadelotterij-aginda set dit jier ek al mei Fryslân útein omreden fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa, sjoch hjirre.