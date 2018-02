‘Pensjoen yn Sicht’ op Schylgeralân

Minsken dy’t hast mei pensjoen sille, moatte har fakentiden tariede op de oergong fan in meastal drok bestean nei de tiid dat se sels útmeitsje moatte op hokker wize se de tiid ynfolje wolle. Dy oergong kin djip yngripe, net inkeld foar de pensjonado sels, mar ek foar de partner en de húshâlding. Der wurde spesjale kursussen Pensjoen yn Sicht holden om jins arbeidsferline yn perspektyf te setten en jin yngeand mei de oergong en de nije libbenssituaasje dwaande te hâlden.

Fragen dy’t dêrby oan ’e oarder komme binne:

– Wat betsjut it foar mysels en de minsken om my hinne dat ik ophâld mei wurkjen?

– Hoe nim ik op in goede wize ôfskied fan myn wurk?

– Foar watfoar feroaringen stean ik (en myn partner) en hoe gean ik dêrmei om?

– Wat boeit my en wêr haw ik belangstelling foar? Wat binne myn sterke kanten? Wa of wat ynspirearret my?

– Wat kin ik dwaan om op de takomst dy’t ik mysels en myn neisten tawinskje ta te libjen?

Op de Folkshegeskoalle Schylgeralân wurde sokke kursussen fan trije dagen dit jier jûn op

28 febrewaris – 2 maart

9 – 13 april

18 – 20 apri

4 – 6 july

12 – 14 septimber

31 oktober – 2 novimber

Mear ynformaasje en de mooglikheid foar opjaan is te finen op www.stavoor.nl.