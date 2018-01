Olympysk kampioen Roberts mei skrik frij nei besmette tút

In pasjonearre tút mei fiergeande gefolgen. De Amerikaanske topsprinter Gil Roberts waard tongersdei frijsprutsen fan dopinggebrûk, nei’t in yntym momint mei syn freondinne Alex Salazar him flink yn ’e problemen brocht hie. Der waarden ferline jier ferbeane middels fûn yn de urine fan Roberts nei in fakânsje yn Yndia. Roberts is goudenmedaljewinner op de 4×400 meter estafette by de Olympyske Spullen fan Rio yn 2016.

Syn freondinne rûn op in reis in ynfeksje op en naam dêrnei op oanrieden fan in alternative dokter in antibioatikakuer fan fjirtjin dagen, mar se hold it medisyngebrûk foar harsels. It medisyn is troch in tal flinke tuten mei syn freondinne yn Roberts syn lichem terjochte kaam. Om syn ûnskuld te bewizen liet de 28-jierrige Roberts de Frânske prefester Pascal Kintz ynfleane, waans ferklearring de Frânske tennisser Richard Gasquet om deselde reden oan frijspraak holp yn 2009.

Yn it lichem fan Gasquet waarden by in toernoai yn Miami spoaren fan kokaïne fûn en dat kaam neffens de tennisser troch in tal tuten mei in frou dy’t de drugs brûkt hie. Gasquet waard by einbeslút troch sporttribunaal CAS frijsprutsen, om’t ûndersyk nei it hier Gasquets ûnskuld bewiisd hie. Yn it hier fan de frou waarden nammentlik wol spoaren fan kokaïne fûn.