By de wrâldbekerwedstriden yn Erfurt hat Kjeld Nuis de tûzen meter tige oertsjûgjend wûn. It wie de alfde kear dat Nuis op ‘e ôfstân wûn by de wrâldbekerwedstryd. Twadde waard Hein Otterspeer.

De Noar Sverre Lunde Pedersen wûn de fiiftûzen meter mei in nij baanrekôr.