Noflik mei hout

Kollum fan Simone Duursma

Wy sjogge wolris yn tydskriften dat minsken sa moai op it plattelân wenje mei ekologyske oplossingen, in eigen boarne en in houtkacheltsje en sa. Yn Garyp hiene wy in hûs út 2004, goed isolearre, alles derop en deroan. De ferwaarming hoegde boppe net iens oan. Dat wy hoegden net nei te tinken oer alternative soarten fan waarmte of bygelyks eigen wetterfoarsjenning. Wy koene ek mar ien pear dat de sintrale ferwaarming op hout stookte: Jelle en Greetje, mar fierder is dat yn Nederlân net sa hiel gebrûklik.

Hjir, yn Sweden, hawwe wy in foarsprong: wy kochten de huzen mei eigen boarnen en ferwaarmingstsjettels op hout. Soks komt hjir noch in hiel soad foar. De iennige enerzjyrekken dy’t wy krije is dus foar de stroom, en oer in pear jier wolle wy yn sinnepanielen of wat oars ynvestearje. Dan wurde wy sawat selsfoarsjennend.

It sit sa, de sintrale ferwaarming en in âld boiler binne oansletten op in houtkachel, dy’t wy dan opstoke moatte. It is in âld systeem mei lofts in diel foar stoken en rjochts in diel foar bakken en itensieden. Dat hat twa neidielen: as wy net de hiele dei trochstoke, bliuwt it net waarm, en as er yn ’e simmer út is, kinne wy net samar efkes dûse; dan moat earst de kachel in goed oere oan. Ik haw Hindrik dan ek krekt sa lang oan ’e kop seurd dat er in boiler op stroom ynstallearre, dat takomme simmer kinne wy yn ien fan ’e badkeamers altyd dûse! Gelokkich bakke en siede wy wol yn beide huzen modern op elektrysk.

Oan ’e oare kant: de âlderen fan de generaasje fan foar de sintrale ferwaarming witte grif noch wol dat eartiids de kachel nachts op ’e wekflam kaam. Moarns wie it dan ek stjerrende kâld yn ’e hûs. En deis ek, as elkenien nei it wurk wie, want as der net ien yn ’e hûs wie, hoegde dochs de kachel net oan? Op ’e sliepkeamers hie lang net elkenien in kachel. Of hy stie út, dat hoe slim is it eins? Boppedat wurkje wy beide ûngeregeld, dus der is faak wol ien thús om de boel op te stoken. Us âlde systeem hat ek in grut foardiel: it is sa âld dat it sirkulearret op waarmte, net op stroom. Doe’t der op ’e buert in kear gjin stroom wie, sieten wy der as iennigen waarm by!

Wy hiene earst aardich heech op ’e list stean om de ferwaarming te ferfangen troch wat moderners, wol op hout, mar mei waarmte-opslach, sadat wy mar ien kear yn ’e trije dagen goed hoegden te stoken, of ierdwarmte. Wy hawwe lykwols besletten dat wy it der eins de kommende jierren noch prima mei dwaan kinne. Der kin wol in moai spekstienkacheltsje yn ’e wenkeamer foar wat ekstra waarmte foar as it hiel kâld wurde mocht. Mar earst sille wy ynvestearje yn nije dakpannen foar it hûs en de skuorre. It hûs moat ek noch ferve. En dan is de list noch folle langer!

Yn it oare hûs hjirre hiene wy al folle earder in boiler op stroom. Sa fan leaver sels wat langer behelpe, as de fakânsjegongers it mar noflik hawwe. Ja, as wy de renovaasjes allegearre wat fertsjinje wolle, moat der wol wat jild ynkomme en dan moat it spul foar de ferhier wol yn oarder wêze; en dat is it ek! Dat hûs foar de ferhier is nijer en it ferwaarmingssysteem ek. Dat hoecht minder faak opstookt te wurden. Mar wol op hout, en it kin oerskeakelje op snippers of oalje; dat rint automatysk. Dat ús hûs is it hiele jier troch te hier! Sjoch mar op ladugardennederlands.wordpress.com. Lêzers fan dizze kollum meie my deroan hâlde dat ik dan in Sweedske kladdkaka foar harren bak, miskien wol yn ’e houtûne!

Hindik mei fergees it hout út de bosk fan in buorman helje; noch in foardiel dus. No net tinke dat soks maklik is: as dát sa wie, hie er it net om ’e nocht krige. It is fansels it minst begeanbere stik bosk, dêr’t de grutte masines net komme kinne. Dat Hindrik hat wol skuorren. Dêr is neat romantysk oan. No ja, wol dat ik it fansels wol woest oantreklik fyn: myn eigen stoere houtkapper!

Simone Djurrema-van der Wal is yn 2015 mei har man en bern út Garyp wei nei Sweden emigrearre.