NK Shorttrack live by Omrop Fryslân

It Nederlânsk Kampioenskip shorttrack is werom op It Hearrenfean. Omrop Fryslân is dêr live by. De finaledei op snein 7 jannewaris is fan 12.30 oere ôf folslein te folgjen fia Omropfryslan.nl en de Omrop-app. It giet om twa streams, yn it Frysk en Nederlânsk, mei bylden en kommentaar.

Yn gearwurking mei it reedrydbûn KNSB en Sportsbroadcasting stjoert Omrop Fryslân it Nederlânsk Kampioenskip live út. Op Omropfryslan.nl binne twa streams beskikber: in Frysk- en in Nederlânsktalige stream. Ferslachjouwer Roelof de Vries jout it Nederlânske kommentaar en syn kollega Andor Fabor fersoarget it Fryske kommentaar.