Nijjiersfiten yn Fryslân

Tradisjoneel binne der op nijjiersdei ferskate ploegen dy’t in nijjiersstunt hâlde. Meastentiids wurde der begjin desimber saken meinaam, dy’t op 1 jannewaris wer tefoarskyn komme. Sa waard bygelyks de blauwe trein fan Kulturele Haadstêd weromfûn yn Warten. It swurd fan Grutte Pier kaam wer foar it ljocht yn Nyegea. En de boat fan it Kameleondoarp kaam boppe wetter yn Haskerhoarne. Frijsteat Folgeren hie dit jier in bysûndere nijjiersstunt, wêrby’t in stellaazje boud waard oer appen yn it ferkear.

Op âldjiersdei waard al dúdlik wêr’t de letters dy’t Lelystêd Airport miste wiene. Dy blieken meinaam te wêzen troch âldjiersferiening De Geitefok út Aldeberkeap. De letters binne yn totaal mear as tweintich meter lang. De feriening die it as grap, mar ek om in statement te meitsjen. Se binne bang dat de gemeente Eaststellingwerf yn de takomst oerlêst hawwe sil fan leech fleanende fleantugen troch de útwreiding fan Lelystêd Airport. Se sille yn it nije jier kontakt opnimme mei Lelystêd Airport om de stunt op in kreaze wize ôf te hanneljen, sa seit de feriening sels. De Geitefok is de âldste âldjiersferiening fan Nederlân en komt alle jierren mei in ludike aksje.

Boarne: Omrop Fryslân