Nije roman Ferdinand de Jong

Boekoankundiging

Op 9 febrewaris wurdt yn Thialf de nije roman fan Ferdinand de Jong preintearre.

Yn de maitiid fan 2015 reizge De Jong mei in wurkbeurs fan it Nederlands Letterenfonds nei de noardlikste iishal fan de wrâld yn Dudinka. Oan de igge fan de machtige rivier de Jenisej ûnderfûn er de waarmte en gastfrijheid fan de minsken yn de bittere Sibearyske kjeld. It resultaat fan dy reis is de aventoerlike iishockeyroman De tredde perioade, oer leafde, sport, in kar meitsjen en dêrfoar stean.

Rodion Zakirov makket nei in drege perioade yn syn libben in nije start. Syn gefaarlik oantreklike buorfrou Lara Fedorova fynt him sliepend tusken lege drankflessen en nimt him op sleeptou. Fan de metropoal Moskou ferhuzet er nei Norilsk, boppe de poalsirkel, yn it uterste noarden fan Sibearië. Dêr komt er yn in kompleet oare wrâld telâne en rekket er fereale op de moaie stewardess Darya Orlova. Al gau docht bliken dat har soan Pavel mar ien ding wol: iishockeyer wurde. As dúdlik wurdt hoe grut oft syn talint is, set dat harren libben op ’e kop.

‘You miss 100% of the shots you don’t take.’ 99

Ferdinand de Jong is skriuwer en kollumnist, ûnder mear foar iishockeyclub de Unis Flyers en SC Hearrenfean. De tredde perioade is syn sechsde roman.

Boekgegevens

Ferdinand de Jong, De tredde perioade

Bornmeer ISBN: 978 90 5615 440 0

Paperback, 272 siden

NUR: 524/340

Priis: € 19,50