It Nederlânske taalgebiet kriget in nije grutte literatuerpriis, de Sybren Poletprijs. De priis is ornearre foar eksperimintele literatuer en wurdt takend foar in folslein oeuvre. Hy wurdt om de trije jier takend en bestiet út in bedrach fan 35 tûzen euro. It jild komt út de neilittenskip fan skriuwer Sybren Polet, dy’t yn 2015 ferstoarn is. Ut Polet syn erfskip wurdt op it stuit ek al de Lokienprijs betelle. Dy bestiet út fiiftûzen euro en wurdt ek takend foar eksperimintele boeken.