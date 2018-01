Nije groep lotgenoatekontakt eangst- en twangklachten yn Ljouwert

Op tiisdei 6 febrewaris set de Eangst-, Twang- en Fobystifting wer útein mei in lotgenoategroep foar minsken mei eangst- en twangklachten. De ADF-stifting organisearret al jierren jûnen dêr’t minsken mei eangst- of twangklachten prate kinne oer har ûnderfining. De groep wurdt begelaat troch twa ûnderfiningsdeskundigen.

Der wurdt net folle praat oer libje mei in eangst- of twangsteurnis, mar in protte Nederlanners hawwe hjir alle dagen mei te krijen. Hoewol’t der mear omtinken komt foar psychyske problemen, is it taboe noch net trochbrutsen. De ADF-stifting heart geregeld ferhalen fan minsken dy’t har allinnich en ûnbegrepen fiele en net witte hoe’t sy mei har klachten omgean moatte.

Yn de groep foar lotgenoaten wurdt omtinken jûn oan it libjen mei in eangst- of twangsteurnis. De dielnimmers hawwe klachten lykas faaleangst, sosjale eangst, smetfrees, pleinfrees, hyperfentilaasje of kontrôletwang en dêroer prate soarget foar in gefoel fan weromkennen. Dielnimmers komme alle moannen byinoar om te praten oer har ûnderfinings en om inoar te stypjen. Om de groep te begelieden binne der twa trainde ûnderfiningsdeskundigen oanwêzich.

Wannear? Tiisdei 6 febrewaris, 6 maart, 10 april, 8 maaie en 12 juny.

Hoe let? 19.00 – 21.30 oere.

Wêr? AanZet, Tesselschadestrjitte 8-A, 8913 HB Ljouwert.

Wolle jo mear ynformaasje oer de byienkomsten of jo ynskriuwe? Skilje dan 0343 – 521031 of stjoer in mailtsje nei lotgenotencontact@adfstichting.nl. Op de webside www.adfstichting.nl is ek mear ynformaasje te finen. Dêr kinne jo je ek oanmelde.