Nije enerzjy

Kollum fan Aant Mulder

De stêd New York sleept Shell en fjouwer oare bedriuwen foar de rjochter om de ynwenners fan dy stêd better te beskermjen tsjin de klimaatferoaringen. Dêr docht de stêd no al fan alles oan en dat kostet in protte jild. De bedoelingen binne dúdlik, dat moatte, as it oan New York leit, Shell en dy oaren betelje. Yn Nederlân begjint in longarts in rjochtsaak tsjin de fjouwer tabaksfabrikanten dy’t aktyf binne yn ús lân. Yn oare lannen wurdt dat foarbyld folge. Tagelyk wurdt der hieltyd faker praat oer te folle sûker en te folle sâlt yn it iten, dat ek net goed is foar de sûnens. Dat wurdt net goed fûn en dan sis ik it hiel kreas. Wat dat fan gefolgen hawwe kin, is op dit stuit noch net dúdlik. De ein fan sokke diskusjes en prosessen is net yn sicht. It lêste yn dy rige fan it sûne libben bedriigjende dingen binne de enerzjydrankjes. Dêr komt noch by dat drank en drugs al langer ûnderwerp fan diskusje binne. Dúdlik is dat hieltyd faker ynset wurdt op in sûn libben. Dat hat rjochtsaken fan gefolgen om guon produkten ferbean te krijen. De fergoedingen dy’t dy rjochtsaken opsmite kinne, kinne wer foar dat sûnere libben brûkt wurde. Safier is it lykwols noch net.

It is fan belang dat we omtinken foar de eigen sûnens ha. Dat liket my yn it foarste plak eigen ferantwurdlikens ta. Goede ynformaasje en it oantrúnjen fan produsinten om de goede dingen te produsearjen binne likegoed fan belang. Dy kant moat it út. It liket faaks wat fier socht, mar it binne net allinne it miljeu en it iten en drinken, dêr’t we maklik siik fan wurde kinne. Wy kinne ek slim lêst ha fan hoe’t wy mei-inoar prate en dogge. Dat minsken siik wurde trochdat se op skoalle of op it wurk pest wurde, witte we allegearre wol. It is moai om te sjen dat foar soksoarte fan saken ek hieltyd mear omtinken komt. Wat dat oanbelanget kin dat grutte ferskaat oan pestprotokollen en de diskusje oer gender-neutraliteit en ‘Metoo’ wol neamd wurde.

Wy soene dus wol graach as sûne minsken yn in sûne wrâld libje wolle. Tagelyk soene wy wol op in goede wize mei-inoar ferkeare wolle, as we alteast oannimme dat we mei-inoar wol de kant út wolle fan wat ik krekt allegearre neamde. It is wat nuver dat de klam lein wurdt op sûnens en op de omgong mei-inoar. Wat my oanbelanget moat it allegearre begjinne by hoe’t wysels yninoar stekke en dan giet it fansels folle mear oer opfieding en ûnderwiis. Dêr soe ek mear omtinken foar komme moatte. Dat it ûnderwiis oanslute moat by it bern en útgean moat fan de eigen situaasje en de eigen taal, witte we allegearre wol. Likegoed wurdt wat de taal oanbelanget net altyd keazen foar de memmetaal, benammen net as de memmetaal de taal fan in minderheid is. Dan moat de earste taal gauris foar in oare, in twadde taal belies jaan. Dat is net wat mei de ‘Rjochten foar de Minsken’ en yn de ‘Rjochten fan it Bern bedoeld wurdt. Benammen de ‘Rjochten fan it Bern’ binne dúdlik. Dy rjochten geane oer in ferskaat oan ûnderwerpen, mar ek oer sûnens en oer ûnderwiis.

Dat makket dat de ‘saak’ fan Sis Tsiis, de boargerinisjatyfgroep dy’t opkomt foar de bernerjochten en it rjocht om ûnderwiis yn de eigen memmetaal te krijen, yn dat gruttere gehiel fan rjochtsaken past. Rjochtsaken dy’t bedoeld binne om op te kommen foar minsken dy’t sûn en goed yninoar stekke wolle, minsken dy’t goed mei-inoar omgean wolle en dat allegearre yn in sûne wrâld. Siis Tsiis wol útfine oft yn Fryslân de bernerjochten skeind wurde as bern gjin ûnderwiis krije yn de eigen Fryske taal. Wat dat oanbelanget rinne de minsken fan Sis Tsiis dus goed yn ’e pas. Mar, sizze oaren, as dat rjocht fêststeld wurde soe, hoefolle fierder binne we dan? Wy sjogge ommers rûnom dat yn in ferskaat oan situaasjes fakentiden net folle fan minskerjochten en bernerjochten op ’e hispel komt.

De lju dy’t dat stelle, wolle daliks wol op wat praktysker grûnen yn aksje komme. It Frysk is ommers al sûnt 1980 in ferplichte fak op de basisskoallen. Der wiene doe mar in pear útsûnderingen, ûntheffingen. Hast alle skoallen hiene it Frysk yn learplan en yn roasters opnommen en mei jild fan de provinsjale oerheid materialen en metoaden oantúgd. Hoe kin it dan dat party Friezen noch altyd analfabeet yn de eigen taal binne. As it om bern giet dy’t aardich meikomme koene en no dochs analfabeet yn ’e eigen taal binne, dan falt skoallen en skoalbestjoeren wat te ferwiten. No soe it samar kinne dat guon bern letter, doe’t se grutter wiene, op in oare wize harren it Frysk eigen makke ha. Minsken dy’t kursussen by de Afûk folge ha of op noch oare wize de eigen taal leard ha. Dat hie net hoegd as skoallen goed wurk levere hiene. Dy minsken soene dêrom dy skoallen faaks wol in proses oandwaan kinne.

Skoallen, skoalbestjoeren en yn lêste ynstânsje de Provinsje of it Ryk, dy’t tafersjoch hâlde moatten hiene, soene oansprutsen wurde moatte op it feit dat se net dien hawwe wat fan harren ferwachte waard. In proefproses soe hiel nijsgjirrich wêze. Ik ha begrepen dat Sis Tsiis dêr net oan wol. Dy set yn op de bernerjochten! Faaks moatte we by de FFU, Feriening foar Frysk Underwiis, wêze! Dy soene guon grutte minsken dy’t op skoallen sitten ha dêr’t it Frysk wol jûn wurde moatten hie safier krije moatte dat se yn aksje komme. Yn in petear hearde ik in aardige eask foar sokke situaasjes. No op kosten fan de Provinsje Afûkkursussen folgje kinne om dat te learen wat al earder leard wurde moatten hie. Dat dwaan soe nije enerzjy jaan kinne.

