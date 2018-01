Nasjonalistysk

Kollum fan Aant Mulder

Ik haw it twalûk ‘Kijken in de ziel; Premiers’, in programma fan Coen Verbraak op NPO2 sjoen. Coen Verbraak is yn dat programma ôfwikseljend yn petear mei trije âld-premiers: Dries van Agt, Wim Kok en Jan Peter Balkenende. Dy petearen jouwe in moai byld fan hoe’t dy premiers yn harren tiid de dingen diene. Benammen wat Van Agt sei, makke yndruk op my. It is fansels in hiele aardichheid om te harkjen nei hoe’t er de dingen seit, mar dat bedoel ik net. Nee, it giet my om wát er sei en dan benammen om wat er sei oer ús lân en oer nasjonalisme.

Coen Verbraak frege nei de kontakten mei de grutten fan de ierde. Van Agt neamde Helmut Schmidt fan Dútslân en syn freon Tindemans fan België. Doe sei er samar dat wat yn 1815 barde, nea barre mochten hie, om dêr tagelyk it jiertal 1830 oan te ferbinen. Ik freegje my sadwaande ôf, wat er no krekt bedoelde. Hiene de Súdlike en Noardlike Nederlannen nea ien wurde moatten, want dêr tink ik by it jiertal 1815 oan, of hiene de beide lannen doe’t se tegearre ien keninkryk foarmen ek ien keninkryk bliuwe moatten? Dat mislearre ommers en dêr heart it jiertal 1830 by. Ik tink eins dat Van Agt bedoelde te sizzen dat dat grutte Nederlân nea wêze moatten hie. Hy sei der ommers daliks efteroan en ik sitearje him: “Tsjonge jonge, wat zijn we nationalistisch geworden” en hy sei ek dat Nederlân foar 1795 hielendal net bestie.

Om my hie Van Agt dêr wol efkes wat mear oer sizze kinnen, mar dat paste fansels net yn dat programma. Mei de opmerking dat Nederlân hielendal net bestie, bedoelde Van Agt grif dat we foar 1795, dus oan de Frânske tiid ta, te krijen hiene mei selsstannige gewesten. De namme wie doe ek: De Republyk fan de San Feriene Nederlannen. It wiene der lykwols gjin sân, mar acht. Drinte die net mei oan de Steaten Generaal en dat jilde ek foar de saneamde generaliteitslannen Brabân, Limburch en Siuwsk Flaanderen. Yn dat gehiel hie Fryslân in aardich selsstannich oanpart. Fryslân wie in gewest mei hannel en skipfeart, likegoed as mei lânbou en yndustry. It wetter wie sûnt de terpetiid al in ferbinende faktor as it gie om hannel en skipfeart nei oare lannen ta. Fryslân hie oan dy Frânske tiid ta sels in eigen admiraliteit mei in eigen oarlochsfloat om de hannel oer see te beskermjen. Dy admiraliteit wie earst fêstige yn Dokkum, letter yn Harns. Yn Fryslân sels wiene de farwegen ek fan belang foar it ferfier fan minsken en guod. It is gjin tafal dat de alve stêden oan it wetter lizze. Fryslân hie in eigen bestjoer en in eigen steedhâlder. It wie in selsstannich gewest dat ornaris goed gearwurke mei de oare gewesten.

It Nederlân fan no bestie net. Dat feroare om 1795 hinne doe’t de Frânsen diskant út kamen. De patriotten wiene suver út ’e skroeven. De Frânske tiid wie in feit. It begûn mei de Bataafske republyk, folge fan it keninkryk Hollân en dêrnei waard Fryslân in part fan Frankryk. Dy tiid duorre fan 1795 oan 1813 ta. Frankryk bestjoerde de Sân Feriene Nederlannen as ien gehiel en dat feroare net wer. De soan fan steedhâlder Willem IV kaam yn 1813 suver as kening Willem I út Ingelân wei werom. Dy kening regearre oer de Súdlike en Noardlike Nederlannen, sis mar it België en Nederlân fan no. Dat waard in ienheidssteat dêr’t hy alles oer te sizzen hie. Sa waard dat op dat Wener Kongres yn 1814/’15 regele. Dat grutte Nederlân bestie dus oan 1830 ta. Dat is dat oare jiertal dat Van Agt neamde. Dat wie tagelyk de tiid dat de kening de macht hieltyd mear diele moast mei ministers, it folk. Mar dat fan dy tiid ôf dy macht yn De Haach lei, dat is wol dúdlik. It is Fryslân der nei fergien. Van Agt neamde dat nasjonalistysk. Hoe’t we it ek neame, ien ding is dúdlik: yn De Haach wurdt hast alles regele. Dêr binne se skepper en skriuwer oer it hiele lân.

Men kin jin ôffreegje oft it yn 1814/1815 allegearre net wat oars, wat mear federaal regele wurde kinnen hie en wêrom’t de gearwurking fan de Sân Feriene Nederlannen net wer fernijd waard. Hawar, sûnt is Fryslân in gewoan part fan Nederlân wurden. Doe wie it eins ek dien mei de see as ferbinende faktor mei oare lannen. Dat lêste ferjitte we wolris. Fryslân en de see hearden altyd byinoar. Fryslân wie in seegewest. De Friezen dy’t op terpen wennen, diene al oan hannel en skipfeart. Dat neamde ik al. Letter, yn de tiid fan Aldgilles en Redbad namen hannel en skipfeart allinne mar ta. Dat wy de sânde iuw ús gouden iuw neame, seit genôch. De lannen om de Noardsee hinne, doe ek wol de Fryske See neamd, foarmen it sintrum fan dy hannel en skipfeart. Kontakten mei Ingelân, Denemarken en Noarwegen diene der ta.

Fryslân is no in lânprovinsje dy’t krekt as alle oare provinsjes út De Haach wei bestjoerd wurdt. Dat neamde Van Agt nasjonalisysk. It is spitich dat de man no de âlde kant it neist is en soks net wat earder sein hat. Hy hie dat sizze moatten doe’t er minister-presidint wie. Doe hie er der ek wat oan dwaan kinnen. Wa’t no dy kant út wol, hoecht fansels net mear op Van Agt te tidigjen. Wat dat oanbelanget komt de FNP earst en meast yn byld. Dat oare, de kontakten tusken de lannen om de Fryske See hinne hearre we eins neat mear oer. Dat is spitich. It soe net ferkeard wêze en ha net allinne wat mear omtinken foar federalisme, mar ek foar kontakten om de Noardsee hinne. Wat dat oanbelanget kin Kulturele Haadstêd Leeuwarden-Fryslân 2018, mei de kontakten tusken Aarhus en Ljouwert in moai en nij begjin wêze!

