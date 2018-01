Nasjonale Betinking en Nasjonale Fiering Befrijing 2018

Kim Putters, direkteur fan it Sociaal en Cultureel Planbureau, hâldt op 4 maaie de taspraak by de Nasjonale Betinking op de Dam. Dêroan foarôf hâldt skriuwer Daan Heerma van Voss de 4 maaiefoardracht yn de Nieuwe Kerk. De Nasjonale Fiering fan de bevrijding op 5 maaie begjint yn Fryslân mei de 5 maaielêzing fan filosoof en publisist Stine Jensen.

Op 4 en 5 maaie wurde it hiele lân troch betinkingen en fieringen organisearre. It jiertema foar sawol de nasjonale as de lokale betinkingen en fieringen is ‘ferset’. Op fersyk fan it Nasjonaal Komitee 4 en 5 maaie hat NIOD-direkteur Frank van Vree dêr in jiertematekst foar skreaun mei as titel Verzet als voorbeeld. De foardrachten fan Daan Heerma van Voss en Stine Jensen ferskine yn gearwurking mei de CPNB yn in mienskiplike publikaasje, dy’t ein april te krijen is yn de boekhannel.

Nasjonale Betinking

Daan Heerma van Voss sil sprekke op de betinkingsgearkomste yn De Nieuwe Kerk yn Amsterdam. Dy giet foarôf oan de betinkingsplechtichheid by it Nasjonaal Monumint op de Dam. Heerma van Voss is romanskriuwer en histoarikus. Syn sjoernalistike wurk waard yn 2012 bekroand mei De Tegel. Syn romans waarden nominearre foar ferskillende literêre prizen en waarden oerset yn ferskate talen. Sawol yn syn lêste roman De laatste oorlog as yn syn essayboek Een verlate reis hold er him wiidweidich dwaande mei de Twadde Wrâldoarloch en de neitins dêroan.

De direkteur fan it Sosjaal en Kultureel Planburo, Kim Putters, hâldt syn taspraak op de Dam by it Nasjonaal Monumint nei de twa minuten stilte en it gedicht, foardroegen troch de winner fan de dichtwedstriid ‘Dichter bij 4 mei’; dat is dit jier in learling fan in skoalle foar fuortset ûnderwiis yn Fryslân. Kim Putters is ek bysûnder heechlearaar belied en stjoering fan de soarch oan de Erasmus Universiteit Rotterdam en yn jannewaris 2017 beneamd as kroanlid fan de Sosjaal-Ekonomyske Ried. Fierder is er ûnder mear riejaand lid fan de Wittenskiplike Ried foar it Regearingsbelied en lid fan it bestjoer fan it Oranjefûns.

Nasjonale Fiering

De Nasjonale Fiering fan de befrijing begjint moarns yn Ljouwert. De provinsje Fryslân en it Nasjonaal Komitee 4 en 5 maaie organisearje op 5 maaie yn gearwurking mei de NOS in ôfwikseljend programma mei ûnder mear de 5 maaielêzing troch filosoof, skriuwer en programmamakker Stine Jensen. Jensen studearre literatuerwittenskip en filosofy yn Grins, wêrnei’t se trochgie oan de Universiteit fan Maastricht en promovearre op Waarom vrouwen van apen houden. Sy beskôget frijheid as de mem fan alle wearden: “It is wichtich dat ús hannelingen net troch in autoriteit ôftwongen wurde.” Yn it boek Dus ik ben ûndersocht se mei Rob Wijnberg hoe’t wy ús identiteit foarmjouwe yn in wrâld dy’t bestiet út skynber einleaze frijekar-útrigen. Yn har ferfolch Dus ik ben weer stiet krekt ús ûnfrije identiteit sintraal.

Oanslutend oan de 5 maaielêzing wurdt op it Befrijingsfestival Fryslân it befrijingsfjoer oanstutsen as startsein foar alle festiviteiten yn Nederlân. De dei wurdt feestlik ôfsletten mei it 5 maaiekonsert op de Amstel.