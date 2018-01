NAM: miljarden beskikber foar ierdskoddingsskea Grinslân

De Nederlânske Ierdoaljemaatskippij (NAM) seit genôch jild te hawwen om gaswinningsskea te beteljen. Om ûnrêst wei te nimmen, publisearre de NAM tiisdei foarriedige sifers oer 2017. Yn de plannen foar de kommende fiif jier hat de NAM rekken holden mei trije oant seis miljard euro oan kosten yn ferbân mei skea troch ierdskoddings.

Mei ôftrek fan de kosten komt yn deselde perioade yn elts gefal sa’n twa miljard euro yn oan opbringsten. Fierder hat de NAM ien miljard euro yn kas en kin it fan oandielhâlders nochris 1,3 miljard liene. Dy 4,3 miljard komt dus boppe-op de trije oant seis miljard dêr’t yn de begrutting al rekken mei holden is. De NAM jout ynsjoch yn de sifers om “foaral foar dupearren yn Grinslân, eventuele ûnwissichheid wei te nimmen.” Dy ûntstie nei’t yn it wykein bekend wurden wie dat Shell syn oanspraaklikheidsferklearring foar de NAM ferline jier ynlutsen hie, de saneamde 403-ferklearring.

De NAM seit mei klam dat it ynlûken fan de 403-ferklearring gjin direkte ynfloed hat op de finansjele situaasje, dat NAM in robúst finansjeel belied fiert en by steat is om oan syn hjoeddeiske en takomstige finansjele ferplichtings te foldwaan. De NAM lit witte dat der ferline jier 450 miljoen euro oan ierdbevingsrelatearre kosten útjûn is.