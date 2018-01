Mr. John Reid siket problemen en konflikten yn Fryslân

Foar syn telefyzjeprogramma De Rijdende Rechter siket mr. John Reid nije gefallen fan skeel en saaklike konflikten. Yn syn wyklikse programma (tiisdeitejûns op NPO 1) giet mr. Reid by Nederlanners lâns dy’t in konflikt hawwe mei harren buorlju, de wenningbouferiening of bygelyks harren gemeente, yn hiel Nederlân. Sa gong er de ôfrûne seizoenen ûnder oare lâns yn Nijehaske en Suwâld, dêr’t er him útspruts oer it ‘rjocht fan reed’ en oer in keukenrút dat útsjocht op in bline houten muorre.

“As der in skeel is tusken twa partijen, dan gean ik mei myn tiim, altyd persoanlik op besite om sels in yndruk te krijen”, seit mr. Reid. “Mei yn dat tiim bygelyks ien fan it kadaster, in lûdsdeskundige of in boudeskundige. Om sa in goed byld foarmje te kinnen fan wat der echt te rêden is en hoe’t it neffens de wetjouwing op te lossen is. En mei De Rijdende Rechter komme we dan gau, en sûnder kosten, ta in binende útspraak.”

Sûnt 2016 is mr. John Reid de ridende rjochter. Yn Nederlân is it wetlik mooglik dat in rjochter ek bûten de offisjele kanalen om fa binende beslissings komt. Dat kin allinnich as beide partijen dêrmei akkoart geane. Fan dy regeling wurdt yn De Rijdende Rechter gebrûk makke. Sa kin it dus barre dat mr. John Reid, dy’t yn it deistich libben kantonrjochter is yn Alkmaar, ynienen rjocht sprekt yn in kafee yn Súd-Limburch of in rûzje tusken buorlju yn Ljouwert besljochtet.

Minsken dy’t in konflikt hawwe en ienris en foargoed dúdlik ha wolle wa’t yn syn rjocht stiet, kinne dat oanmelde fia www.derijdenderechter.nl.

De Rijdende Rechter, alle tiisdeis, 22.20 oere op NPO 1.