Model mei holledoek lûkt har werom út reklamekampanje

De Britske flogger Amena Khan, dy’t sûnt koart mei in holledoek te sjen wie yn reklamespotsjes fan kosmetikabedriuw L’Oreal, hat har weromlutsen út de reklamekampanje. Hja seit dat se ophâldt “fanwege de diskusje deromhinne”. Neffens har liedt dy ôf fan “it positive en ynklusive gefoel” dêr’t de reklames mei makke binne.

Khan kaam de ôfrûne dagen op sosjale media ûnder fjoer te lizzen fanwege berjochten dy’t se yn 2014 op Twitter set hie. Yn dy tweets neamde se Israël in “sinistere en yllegale steat”. Se skreau ek dat it lân fol sit mei “bernemoardners” en dat Israel ferantwurdlik is foar “marteling, moard, ferkrêfting en genoside”. Nei’t de berjochten ûntdutsen wiene en der opskuor om ûntstien wie, hat se se fuorthelle.

Op Instagram skriuwt se dat se spyt hat fan de tweets en ferûntskuldiget se har foar elkenien oer dy’t him oanfallen fielt of kwetst is. “Opkomme foar ferskaat is ien fan myn passys. Ik diskriminearje net ien.” L’Oreal seit ûnderwilens bekend te wêzen mei de anty-Israel-berjochten fan de flogger. “Wy stelle it op priis dat se har ekskús oanbean hat.” It bedriuw stiet efter Khans beslissing om de reklamekampanjes te ferlitten.