Mei Stype nei Tadzjikistan

By in soad Friezen is it wurk fan Stifting Stype Tadzjikistan bekend. Dy stipet in tehûs foar hendikepte bern yn Tadzjikistan. Bern dy’t út it tehûs weikomme krije mei stipe fan de stifting de kâns om in fakoplieding of stúdzje te folgjen.

Yn it ferline hawwe der gauris groepen jonge en âldere minsken nei Tadzjikistan ta west, benammen foar bouprojekten om de omstannichheden yn it tehûs te ferbetterjen. In pear jier lyn naam it lanlike regear dêr dy taak oer. It tehûs is no safier dat dêr net direkt in soad mear oan dien wurde hoegd. De soarch foar de jongelju dy’t in oplieding dogge, wurdt troch de stifting oanholden.

It liket der lykwols op dat de stiting noch ien kear in reis organisearje sil. In eintsje fan it tehûs ôf stiet nammentlik in gebou dat brûkt wurdt om de klean en it bêdeguod fan trijehûndert bern te waskjen. Dat gebou is lykwols hielendal tenein. De lieding fan it tehûs hat de stifting frege om noch ien kear te helpen om dat gebou ek te ferfangen. It foarwurk wurdt dan dien yn Tadzjikistan en in bouploech út Fryslân kin dan it geboutsje ôftimmerje.

Minsken dy’t derfoar fiele om mei wurdt frege oft se har sa gau mooglik by Stifting Stype Tadzjikistan oanjaan wolle. De datum fan ’e reis wurdt yn oerlis fêststeld, mar de reis duorret hoe dan ek twa hiele wiken. As der genôch dielnimmers binne, is it de bedoeling dat de dielnimmers mei-inoar troch middel fan aksjes of op oare wize it reisjild en de ûnkosten byinoar swilet. Dat kostet fansels de nedige tiid en ynspanning, mar de praktyk wiist út, dat de se der ek in soad foar weromkrije. De reis sels is al in unike ûnderfining: Tadzjikistan is in lân dêr’t net folle minsken út it westen komme, en dêr’t mei eigen eagen te sjen is hokke grutte ferskillen oft der binne op ’e wrâld – mar dat wy allegear minsken binne.

Foar mear ynformaasje en opjaan kin skille of skreaun wurde nei info@stichtingstype.nl of Liuwe Westra, 0517-469245 / 06-30837586.