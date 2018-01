Mear seks foar softdrugsbrûkers

Is der in relaasje tusken it smoken fan wyt en it lizzende wurk? Neffens Amerikaanske wittenskippers wol. Hja hawwe ûndersyk dien nei it seksuele hâlden en dragen fan ferskate groepen minsken. Dêr kaam út dat softdrugsbrûkers folle mear joetse as oaren.

Minsken dy’t alle dagen wyt smoke, joetse yn trochsneed ien kear yn ‘e wike faker as minsken dy’t hielendal fan ‘e softdrugs ôfbliuwe. It ferskil jildt foar beide slachten, op alle leeftiden en by alle sosjale en etnyske groepen dy’t ûndersocht binne.

It ûndersyk stie ûnder lieding fan urolooch Michael Eisenberg fan de Stanford-universiteit. Hy seit dat it net wis is dat der in kausaal ferbân is tusken it smoken fan wyt en it tal waarne nachten. Oars sein: it hat gjin doel om mear wyt te smoken yn de ferwachting dat men dan makliker in oar it bêd yn kriget.