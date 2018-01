MCL yn Ljouwert twadde reekfrije sikehûs fan Nederlân

Yn it Ljouwerter sikehûs MCL mei net mear smookt wurde en op it terrein om it sikehûs ek net. Dat makket fan it MCL it twadde sikehûs yn Nederlân dêr’t net mear smookt wurde mei. It oare sikehûs leit yn Hardenberg. It sikehûs wol dermei dúdlik meitsje dat smoken minsken siik makket en dat smoken yn in sikehûs gjin plak heart te hawwen. Smokers dy’t der muoite mei hawwe om harren deadlike ferslaving te ûnderbrekken krije nikotinepleisters en -kaugom.