Martine Adema út Ljouwert wint fotowedstriid

Martine Adema út Ljouwert is de Fryske winner wurden fan de fotowedstriid, útskreaun troch Alzheimer Nederlân, Mezzo en Solo Stories, de produsint fan de teaterfoarstelling Ma. Om mantelsoargers in gesicht te jaan, rôpen sy Nederlân op om foto’s yn te stjoeren fan ien dy’t oan deminsje lijt en syn of har mantelsoarger(s). Mei alve oare winners, út alle provinsjes ien, wurdt de foto fan Martine Adema ûnderdiel fan in útstalling dy’t de kommende moannen meireizget mei de teaterproduksje Ma, neffens it boek fan Hugo Borst. In sjuery keas tolve foto’s út de hast trijehûndert ynstjoerings.

Op 22 jannewaris giet de teaterfoarstelling Ma neffens it boek mei deselde namme fan Hugo Borst yn premjêre. In foarstelling oer de ôftakeljende geast fan syn mem en har net te mijen ferhuzing nei in ferpleechhûs. In leafdefol portret fan in mem yn de wurden fan har soan. Eric Corton fertolket de dilemma’s, eangsten en memmeleafde.