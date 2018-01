‘Mangiare!’ live út Fryslân

De útstjoering fan it NTR-radioprogramma Mangiare! komt diskear live út restaurant Wannée yn it Stenden University Hotel yn Ljouwert wei. Sjefkok Albert Kooy fertelt oer de hegere hotelskoalle en syn Nederlânske cuisine, ferslachjouwer Bajema besjocht in mûne yn Wytmarsum en stekt syn ljocht op yn ’e keuken fan Wannée.

Der wurde Fryske produkten preaun: Otto Jan Bokma fan tsiismakkerij De Nylander bringt krûdtsiis; Fardau Buter fan Widdo Joustra skinkt in gleske Bearenburch en Marc Postma fan banketbakkerij Salverda nimt dúmkes mei.

It programma wurdt presintearre troch Petra Possel.

Utstjoering: freed 2 febrewaris 2018, 19.30-20.30 oere op NPO Radio 1

Webside: www.ntr.nl/mangiare