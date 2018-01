Lotterijwinners Eastermar diele jild mei doarpsbewenners

Om foar te kommen dat Eastermar te folle feroarje sil, wolle in tal winners fan de Postcode Loterij it hiele doarp meiprofitearje litte fan it prizejild. 273 ynwenners fan it doarp wûnen mei-inoar miljoenen, netto 55.000 euro it lot. Dat betsjut dat in fearn fan de ynwenners no in bedrach mei ferskate nullen op ’e rekken stean hat.

Inisjatyfnimster Nynke de Jong besleat fuortdaliks dat der in fûns komme moast foar de doarpsgenoaten dy’t bûten de boat fallen binne. Hja freget de priiswinners jild yn dat fûns te stoarten, sadat dêr nuttige dingen mei dien wurde kinne foar it hiele doarp. De winners binne net ferplichte om in bydrage te dwaan. It jild kin neffens De Jong bestege wurde oan ferbinende aktiviteiten, lykas tradisjonele feesten en spektakels yn it doarp, dy’t no foaral troch lokale ûndernimmers sponsoare wurde. En foaral oan de bern yn it doarp. De Jong seit mei klam dat it gjin fûns is spesjaal foar de earmen of foar minsken út Eastermar dy’t dochs ek graach wat ekstra jild wolle. Om te soargjen dat it jild op it juste plak komt, is in notaris ynskeakele en wurdt in tawizingskommisje foarme.

De inisjatyfnimmers wolle gearwurkje mei lokale skoallen en sportferienings. Dy kinne tegearre mei de âlden oanjaan wêr’t ferlet fan is. Dat kin in laptop wêze foar bern fan wa’t de âlden dat net betelje kinne, mar ek nije klean foar in sporttiim of nij spulmateriaal.

Besjoch it fraachpetear mei Nynke de Jong by de NOS.