Lotte van Beek wint goud

Ta fernuvering fan harsels en oaren hat Lotte van Beek in goudene medalje wûn op ‘e 1500 meter yn Kolomna. Dêr wurdt op it stuit it Europeesk Kampioenskip ôfstannen riden. De 26-jierrige reedrydster hat troch sykte en in blessuere in hoart net ride kinnen.

Op ‘e oardel kilometer ried frou Van Beek 1.55,52. Benammen it lêste rûntsje makke yndruk. Dat ried hja yn 30,4 sekonden. De Russyske Jekaterina Sjichova waard twadde en Marrit Leenstra beried brûns.