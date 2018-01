Op sneontemiddei 10 maart 2018 wurdt yn Wolvegea in stúdzjemiddei oer it tema Lichte muzyk yn tsjerke holden. Dêr wurdt oan meiwurke troch Johan Klein Nibbelink, tsjerkemusikus en pop-kantor fan de protestantske gemeente Winterswyk, it koar Spirit of Joy fan de roomske parochy Wolvegea en dirigint en teolooch Ulbe Tjallingii.

It doel fan de stúdzjemiddei is om ynsjoch te krijen yn it fraachstik hoe’t lichte muzyk mei doel en ferstannich yntegrearre wurde kin yn fieringen en hoe’t dêr de kwaliteit fan lichte muzyk yn ferhege wurde kin.

Johan Klein Nibbelink sil fertelle oer syn wurk as pop-kantor en al syn inisjativen op it mêd fan liturgy en lichte muzyk. It jongereinkoar Spirit of Joy sil it ferhaal muzikaal yllustrearje mei in tal komposysjes dy’t it koar gauris yn eucharistyfieringen sjongt. Ulbe Tjallingii sil in ynlieding hâlde oer it plak fan lichte muzyk yn parochyfieringen.

De middei wurdt holden fan 13.30 oant 17.00 oere yn de St. Franciscustsjerke, Lycklamawei 6 yn Wolvegea. Hy wurdt organisearre troch de Beriedgroep Liturgy en Tsjerkemuzyk fan de Protestantske Tsjerke yn Fryslân. Mear ynformaasje kin ynwûn wurde by Ulbe Tjallingii, e-mail orgelspel@hotmail.com; telefoan 06-1485 9557.