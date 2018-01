Lichem Remon Bruinsma fûn yn wetter by de Prinsetún

Yn it wetter by de Prinsetún yn Ljouwert is nijjiersdei it lichem fan Remon Bruinsma fan De Westereen fûn. De jonge waard al mist sûnt 1 desimber.

It stoflik omskot waard moandeitemiddei fûn troch in foarbygonger, dy’t mei de hûn te kuierjen wie. Plysje en brânwacht kamen manmachtich nei it plak fan de fynst. Nei de identifikaasje koe de plysje mei wissichheid sizze dat it om de 19-jierrige studint giet. In famyljelid hat Remon identifisearre.

Boarne: Omrop Fryslân