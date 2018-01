LF2018-dropke Oldtimers smaakfolle oanfolling op programma

It leit no op de rimmen fan supermerk Poiesz: it offisjele LF2018-dropke. De Kulturele-Haadstêddrop is makke troch Snobberyfabrikant Concorp út Jirnsum en hjit ‘Oldtimers Ljouwerter Tuorren’. “Dit is wat jo neame in smaakfolle oanfolling op ús programma”, seit Tjeerd van Bekkum, CEO fan Ljouwert-Fryslân 2018.

It LF2018-dropke wurdt eksklusyf ferkocht troch Poiesz. Fergeze doaskes Oldtimers wurde oan klanten fan de supermerk útdield. Snobberyfabrikant Concorp sleat op 14 novimber 2017 oan as ko-sponsor fan Ljouwert-Fryslân 2018. It dropke – in replika fan de ferneamde Ljouwerter Aldehou – is it earste konkrete resultaat fan it partnerskip.

“Mar we dogge mear”, seit Thijmen Peter de With, de algemien direkteur fan Concorp. “Wy lûke op it mêd fan merkstrategy bygelyks ien line, sadat wy inoars promosjonele aktiviteiten fersterkje kinne.”

De Oldtimers Ljouwerter Tuorren wurdt yn in saneamde limited edition útbrocht. “As it nedich is”, stelt De With, “dan meitsje we der mear, sadat it dropke ek nei 2018 te krijen is.” De earste doaskes waarden tongersdei 18 jannewaris yn Supermerk Poiesz yn de Ljouwerter wyk Aldlân útdield.