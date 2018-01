Letterhoeke temanûmer 2018

Tresoar docht ûnder it biedwurd ‘Sssstt…! hjir flústeret de tiid’ folop mei oan Lân fan taal, ûnderdiel fan Ljouwert-Fryslân 2018, it jier fan Kulturele Haadstêd 2018. Yn in spesjale edysje fan Letterhoeke komme alle aktiviteiten foarby.

​Fan útstallingen oer printkeunst, Aldfrysk en Piter Jelles Troelstra oant in bûnt en nijsgjirrich ferskaat oan lêzingen en fan it Histoarysk Reisburo oant âlde films: de skatten fan Tresoar komme foar it ljocht. Mei de ynstallaasje Fisuele Poëzij komt de besiker yn ’e kunde mei it grinsgebiet tusken taal en byld op fjouwer metershege draaiende ‘poëzijmasines’.

Besjoch de spesjale edysje fan Letterhoeke.

Boarne: Tresoar