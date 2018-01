Léonie Dijkema nije programmeur strjitteater Frysk Strjitfestival

Léonie Dijkema is de nije strjitteaterprogrammeur fan it Frysk Strjitfestival yn Ljouwert. Hja folget Sylvia van den Berg op dy’t earder al in nije baan fûn as programmeur by it Kultuerkertier Snits. Van den Berg hat santjin jier ferantwurdlik west foar de programmearring fan it Frysk Strjitfestival. Dijkema wurket ek foar it teaterfestival De Tuin der Lusten en is dêrneist teatermakker en regisseur.

“Wy binne tige bliid dat wy mei Léonie in opfolger foar Sylvia fûn ha. Léonie hat de nedige ûnderfining en it netwurk yn de wrâld fan it strjitteäter. Hja hat in fernijende en frisse blik dy’t goed by it Frysk Strjitfestival past”, seit Magret Havinga, projektlieder Frysk Strjitfestival.

Dijkema hat der nocht oan om de besikers fan it Frysk Strjitfestival te ferrassen mei bysûndere foarstellings. “Ik wol yn de programmearring besikers útdaagje om te sjen nei eat dat se normaal nea sjen soene. Ik wol de grins opsykje en mei foarstellings minsken oan it tinken sette”, fertelt se. “Wat besikers ferwachtsje kinne? Foarstellings dy’t harren reitsje en dêr’t in miks fan ferskate teäter- en keunstdissiplines yn oan bod komt. Fan sirkus en akrobatyk oant dûns en klassyk strjitteäter.”

It Frysk Strjitfestival is in produksje fan Stedsskouboarch De Harmonie en is dit jier op 25 en 26 maaie.