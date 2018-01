Kulturele-Haadstêdjier 2018 iepenet op trije pleinen tagelyk

It sil heve. LF2018 set kommend wykein offisjeel útein

De wichtichste publyksynformaasje op in rychje:

Mei it Iepeningswykein set Arriva pendelbussen yn. Parkearje kin sneon 27 jannewaris de hiele dei op it P+R-terrein by WTC Expo oan de Heliconwei yn Ljouwert. Dat kostet seis euro. Mei it parkearkaartsje meie besikers fergees yn de pendelbus. Fan 15.00 oere ôf ride pendelbussen de besikers nei en fan it sintrum. De bus rydt yn elk gefal oant nachts 01.00 oere.

De offisjele iepeningshanneling begjint sneon om en de by 21.30 oere, tagelyk op it Wilhelminaplein, Aldehoustertsjerkhôf en Gouverneursplein.

In soad winkels yn it sintrum bliuwe sneon oant 21.00 oere iepen. Om 14.00 en 14.30 oere trede op tsien plakken, tusken it winkelend publyk, bern fan it projekt Adje Lambertz op.

Tusken 19.00 en 21.00 oere dogge sa’n 60 LF2018-projekten yn de Ljouwerter binnenstêd út ’e doeken wat der ferwachte wurde mei: de saneamde ‘2018previews’. ‘De Stormruiters’ hjit besikers wolkom mei Fryske hynders op de ynfalswegen nei de binnenstêd, der farre ferljochte skûtsjes en der binne ekstra yt- en drinkgelegenheden. De iepeningshanneling einiget om 22.15 om oere hinne. Oanslutend binne der afterpartys yn Schaaf City Theater, De Koperen Tuin en Neushoorn.

Ferskillende Fryske basisskoallen iepenje it wykein op freed 26 jannewaris troch mei-inoar it liet ‘Seis oere Thús’ te sjongen (om 12.00 oere). Jûns – tusken 19.00 en 22.00 oere – wurde op sawat twahûndert lokaasjes (musea en partikulieren) de 2018ferhalen ferteld. Mear ynformaasje dêroer stiet op 2018verhalen.nl.

Snein 28 jannewaris steane de premjêres fan in tal projekten fan LF2018 (ûnder mear de útstalling Beyond DaDa en De Stijl yn museum Drachten en de foarstelling Marijke Muoi yn de Grutte Tsjerke) sintraal.

Om alle besikers oan de binnenstêd sa goed mooglik paadwiis te meitsjen is der in digitale plattegrûn beskikber: Plattegrûn 2018. Op www.plattegrond2018.nl steane de grutste eveneminten mei alle ynformaasje oer it evenemint sels, de iepeningstiden, de foarsjenningen en de kuier- en ferkearsrûtes.

Wiidweidige publyksynformaasje oer It Iepeningswykein – mei ûnder mear ynformaasje oer de wykeinprogrammearring, en tagonklikens – stiet op https://www.friesland.nl/fy/kulturele-haadsted. Folgje dêrta Twitter (#LF2018) en Facebook (/LF2018).